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BAE Systems Bofors finalise l'acquisition d'Aston Harald
information fournie par Zonebourse 20/05/2026 à 15:01

Le groupe suédois accélère le renforcement de sa chaîne d'approvisionnement et de ses capacités industrielles dans un contexte de forte demande européenne en équipements de défense.

BAE Systems Bofors, filiale de BAE Systems spécialisée dans les systèmes d'artillerie, les canons navals et certains équipements militaires terrestres, annonce avoir finalisé l'acquisition d'Aston Harald Mekaniska Verkstad, un fournisseur suédois spécialisé dans la mécanique de précision et l'usinage de composants avancés pour les secteurs de la défense, de l'aéronautique et du marché commercial.

Basée à Kristinehamn (Suède), Aston Harald emploie environ 100 personnes et collabore depuis plusieurs années avec BAE Systems Bofors ainsi qu'avec d'autres acteurs majeurs de la défense.

Cette opération s'inscrit dans la stratégie du groupe visant à renforcer ses capacités de production et de livraison sur le marché européen de la défense, tout en sécurisant sa chaîne d'approvisionnement pour les systèmes ARCHER, TRIDON Mk2, Combat Vehicle 9040 ainsi que les canons navals 40 Mk4 et 57 Mk3.

Les deux sociétés sont implantées dans le pôle industriel de défense de la région de Karlskoga, en Suède. Selon BAE Systems Bofors, ce rapprochement doit permettre une coopération plus efficace et sécuriser les livraisons destinées à la Suède et aux pays partenaires.

Le titre BAE Systems progresse de 0,8% à Londres en début d'après midi et signe une progression de l'ordre de 13% depuis le début de l'année.

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