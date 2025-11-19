BAE Systems, Boeing et Saab unissent leurs forces pour l'entraînement des pilotes de la RAF
19/11/2025
L'industriel britannique pilotera l'opération avec une ligne d'assemblage finale locale, créant des emplois qualifiés. Simon Barnes, directeur général du secteur Air, souligne que cette offre vise 'le meilleur résultat global pour la nation' grâce à une solution technologique avancée.
Cette collaboration s'inscrit dans les besoins définis par la Strategic Defence Review 2025, le T-7A Red Hawk étant déjà la référence choisie par l'US Air Force depuis 2018.
