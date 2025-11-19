 Aller au contenu principal
BAE Systems, Boeing et Saab unissent leurs forces pour l'entraînement des pilotes de la RAF
information fournie par Zonebourse 19/11/2025 à 11:41

BAE Systems annonce la signature d'une lettre d'intention avec Boeing et Saab pour développer le futur programme d'entraînement des pilotes de chasse de la Royal Air Force, basé sur le système T-7. L'alliance prévoit un ensemble de formation intégrant capacités réelles et synthétiques, ainsi que des systèmes de mission, tout en évaluant l'élargissement de la chaîne d'approvisionnement au Royaume-Uni.
L'industriel britannique pilotera l'opération avec une ligne d'assemblage finale locale, créant des emplois qualifiés. Simon Barnes, directeur général du secteur Air, souligne que cette offre vise 'le meilleur résultat global pour la nation' grâce à une solution technologique avancée.

Cette collaboration s'inscrit dans les besoins définis par la Strategic Defence Review 2025, le T-7A Red Hawk étant déjà la référence choisie par l'US Air Force depuis 2018.

