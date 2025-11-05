BAE Systems Australia signe un accord pour un système de combat commun du programme SSN-AUKUS
information fournie par Zonebourse 05/11/2025 à 12:38
Le partenariat vise à concevoir et intégrer un système de commande tri-national fondé sur l'architecture ouverte AN/BYG-1 de General Dynamics, déjà utilisée sur les sous-marins Collins australiens et plusieurs classes américaines. L'objectif est d'accélérer la mise en service de capacités interopérables tout en réduisant les risques industriels et de main-d'oeuvre.
Craig Lockhart, directeur général de BAE Systems Australia, estime que cet accord 'renforce la souveraineté opérationnelle et les capacités industrielles australiennes'.
Les partenaires prévoient de maximiser la participation locale et le transfert de compétences au sein du cadre AUKUS.
