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BAE Systems Australia décroche un contrat de 2,5 MdsUSD pour un radar arctique au Canada
information fournie par Zonebourse 22/06/2026 à 09:51

Le groupe soutiendra les gouvernements australien et canadien dans le déploiement d'un système de surveillance longue portée destiné à renforcer la détection des menaces en Amérique du Nord.

BAE Systems Australia annonce qu'un accord d'exportation a été conclu entre l'Australie et le Canada pour fournir une capacité de radar transhorizon arctique, dans le cadre du plus important contrat d'exportation de défense jamais signé par l'Australie.

Le groupe agira comme partenaire industriel du programme et s'appuiera sur une technologie de radar transhorizon développée depuis plus de 40 ans. Cette capacité utilise les ondes électromagnétiques à haute fréquence réfléchies par l'ionosphère pour détecter des objets à plusieurs milliers de kilomètres.

BAE Systems Australia mettra à profit son expérience acquise sur le réseau JORN (Jindalee Operational Radar Network), utilisé notamment par les forces armées australiennes pour la surveillance, la protection des frontières et les opérations de secours.

L'accord prévoit également une coopération renforcée entre l'Australie et le Canada pour développer ces capacités face aux menaces émergentes, tout en créant des opportunités d'exportation pour les industries de défense et de technologie des deux pays.

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