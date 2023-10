Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAE Systems: acquisition de la société Eurostep en Suède information fournie par Cercle Finance • 31/10/2023 à 17:26









(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce l'acquisition d'Eurostep, une société de partage de données sécurisée dont le siège est en Suède. La société intégrera l'activité Digital Intelligence de BAE Systems.



'Cette acquisition représente une étape clé dans la mise en oeuvre de notre stratégie d'investissement passionnante et ambitieuse dans des technologies innovantes', a commenté Dave Armstrong, directeur général du groupe BAE Systems Digital Intelligence.



Cette acquisition constitue une nouvelle étape dans la relation établie entre les deux sociétés qui travaillent ensemble depuis de nombreuses années.



Selon BAE Systems, cette acquisition permettra aux clients du secteur de la défense d'optimiser le fonctionnement, les coûts et le support tout au long de la durée de vie d'actifs complexes.







