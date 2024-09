Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BAE Systems: acquisition de la société britannique Kirintec information fournie par Cercle Finance • 04/09/2024 à 11:46









(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce l'acquisition de Kirintec, une société britannique spécialisée dans les activités cybernétiques et électromagnétiques (CEMA). 'Cette société est spécialisée dans la lutte contre les engins explosifs improvisés (IED), les systèmes aériens non embarqués (UAS) et les produits et solutions de guerre électronique' indique le groupe.



La technologie de Kirintec protège les plateformes militaires et le personnel contre les attaques cybernétiques et électromagnétiques. L'architecture ouverte des produits leur permet de fonctionner ensemble dans tous les domaines et sur toute une série de plateformes militaires.



Kirintec fera partie de l'activité Digital Intelligence de BAE Systems et fournira de nouveaux produits pour élargir le portefeuille de la société dans les domaines de la guerre électronique et de la protection des forces.



Andrea Thompson, directeur général du groupe BAE Systems Digital Intelligence, a déclaré : ' La nature de la guerre évolue pour nos clients militaires et les adversaires utilisent de plus en plus des capacités offensives et défensives de cyberguerre et de guerre électronique ; Kirintec est donc un ajout bienvenu à nos activités. Ensemble, nos capacités complémentaires aideront nos forces armées à assurer la domination du spectre électromagnétique et à mener des opérations avec un risque réduit de pertes ou de revers opérationnels'.





