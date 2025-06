BAE Systems: accord pour un système satellite multi-capteurs information fournie par Cercle Finance • 10/06/2025 à 11:30









(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce avoir signé un protocole d'accord (MoU) avec Hanwha Systems en vue de développer conjointement un système satellite multi-capteurs destiné aux marchés internationaux.



Les deux partenaires ambitionnent de combiner les capteurs Radio Fréquence (RF) ultra-large bande de BAE Systems avec l'expertise de Hanwha Systems en matière de radar à synthèse d'ouverture (SAR) de nouvelle génération.



L'objectif est de concevoir une solution avancée de renseignement, surveillance et reconnaissance (ISR), intégrant des processeurs embarqués exploitant l'intelligence artificielle pour analyser les données RF et SAR.



Rachael Hoyle, directrice de l'activité spatiale chez BAE Systems Digital Intelligence, déclare qu'il s'agit d'' une opportunité enthousiasmante pour faire progresser les capacités ISR depuis l'espace pour les marchés internationaux '.



Ce partenariat s'inscrit dans la dynamique de développement du programme Azalea de BAE Systems, qui prévoit le lancement en 2025 de son premier cluster de satellites en orbite basse afin de renforcer la compréhension des menaces et des risques liés à l'espace.





