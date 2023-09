Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAE Systems: accord de partenariat stratégique tripartite information fournie par Cercle Finance • 12/09/2023 à 12:22









(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce un accord de collaboration tripartite, incluant Mitsubishi Heavy Industries (Japon) et Leonardo SpA (Italie) dans le cadre de la conception d'un avion de combat de nouvelle génération pour le programme aérien de combat mondial (GCAP).



Pour rappel, GCAP est un partenariat d'importance stratégique entre le Royaume-Uni, le Japon et l'Italie, qui rassemble les trois pays et leurs industries respectives pour collaborer sur des objectifs militaires et industriels communs dans le cadre de la livraison d'un véritable avion de combat de nouvelle génération en 2035.



L'accord de collaboration soutient les discussions en cours visant à définir des modalités de travail à long terme, la maturité du concept ainsi que les exigences en matière de capacités pour cet avion de combat de nouvelle génération.





