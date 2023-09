Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAE Systems: accord de licence avec L&T sur le marché indien information fournie par Cercle Finance • 15/09/2023 à 10:30









(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce la signature d'un accord de licence et de fabrication avec Larsen & Toubro Limited (L&T), conglomérat indien spécialisé dans la construction, l'électronique, la finance et l'ingénierie industrielle, afin de proposer le BvS10, un véhicule tout-terrain articulé (AATV), aux forces armées indiennes.



BAE Systems et L&T ont mis à niveau le BvS10 pour répondre aux exigences spécifiques des forces armées indiennes. Cette nouvelle variante sera connue sous le nom de BvS10-Sindhu. Le programme AATV vise à livrer des véhicules du complexe de systèmes blindés de L&T, ainsi qu'un support logistique intégré (ILS).



' Notre véhicule tout-terrain BvS10 démontrera les capacités critiques dont l'armée indienne a besoin lorsqu'elle participera aux essais plus tard ce mois-ci. Une mobilité, une flexibilité et une capacité inégalées à travailler dans des conditions climatiques extrêmes sont au coeur de la conception du BvS10 ', a déclaré Tommy Gustafsson-Rask, directeur général de BAE Systems Hägglunds.



' Notre collaboration avec Larsen & Toubro nous donne l'opportunité de nous développer sur le marché indo-pacifique ', a-t-il ajouté.





Valeurs associées BAE SYSTEMS LSE +0.57%