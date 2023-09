BAE Systems: accord avec Qinetiq autour des systèmes UAS information fournie par Cercle Finance • 13/09/2023 à 09:49

(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce la signature d'un accord-cadre avec QinetiQ dans le domaine des systèmes aériens autonomes sans équipage (UAS) et des systèmes de gestion de mission.



L'accord-cadre explorera le potentiel de collaboration et de développement d'une famille d'UAS et de systèmes de gestion de mission associés, pour soutenir l'interopérabilité avec les systèmes avec et sans équipage existants et futurs.



L'idée est de générer des effets opérationnels et fournir une concentration de la puissance aérienne de combat.



'Le Royaume-Uni et d'autres pays souhaitent déployer des systèmes aériens sans équipage de haute performance, capables de produire des effets militaires dans une gamme de scénarios opérationnels. Notre accord avec QinetiQ nous permettra de travailler ensemble pour offrir cette capacité à nos clients', a commenté Dave Holmes, directeur général de FalconWorks, la division de recherche et de technologie avancée de l'activité aérienne de BAE Systems.