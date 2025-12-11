 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BAE Systems a signé un contrat de 1,7 Md$ avec la marine américaine
information fournie par Zonebourse 11/12/2025 à 12:31

BAE Systems a signé un contrat de cinq ans avec la marine américaine pour les kits de guidage laser APKWS®. Le contrat a une valeur maximale de 1,7 milliard de dollars, avec une commande initiale de 322 millions de dollars.

Les kits sont disponibles pour toutes les forces armées américaines, ainsi que pour leurs alliés via des ventes de défense à l'étranger. Le kits APKWS sont éprouvés au combat comme munitions air-sol, surface-surface, surface-air et air-air.

Les kits de guidage APKWS frappent avec précision des cibles aériennes et terrestres, offrant aux opérateurs la possibilité de les utiliser dans une large gamme de missions.

" Le kit de guidage APKWS offre des capacités avancées à nos forces armées et à nos alliés étrangers, et une production en grande quantité garantit une livraison rapide et efficace au combattant. " a déclaré Neeta Jayaraman, directrice des solutions de guidage et de détection de précision chez BAE Systems.


Valeurs associées

BAE SYSTEMS
1 707,000 GBX LSE +0,03%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank