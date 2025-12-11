BAE Systems a signé un contrat de 1,7 Md$ avec la marine américaine
information fournie par Zonebourse 11/12/2025 à 12:31
Les kits sont disponibles pour toutes les forces armées américaines, ainsi que pour leurs alliés via des ventes de défense à l'étranger. Le kits APKWS sont éprouvés au combat comme munitions air-sol, surface-surface, surface-air et air-air.
Les kits de guidage APKWS frappent avec précision des cibles aériennes et terrestres, offrant aux opérateurs la possibilité de les utiliser dans une large gamme de missions.
" Le kit de guidage APKWS offre des capacités avancées à nos forces armées et à nos alliés étrangers, et une production en grande quantité garantit une livraison rapide et efficace au combattant. " a déclaré Neeta Jayaraman, directrice des solutions de guidage et de détection de précision chez BAE Systems.
Valeurs associées
|1 707,000 GBX
|LSE
|+0,03%
