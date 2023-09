BAE Systems: 1er EC-37B Compass Call livré à l'US Air Force information fournie par Cercle Finance • 13/09/2023 à 10:15

(CercleFinance.com) - BAE Systems et L3Harris Technologies ont annoncé la livraison du 1er des 10 avions EC-37B Compass Call à l'US Air Force pour des tests de développement et d'exploitation.



Ce système de nouvelle génération fait évoluer la mission de l'Air Force consistant à utiliser des capacités d'attaque électromagnétique (EA) pour soutenir les forces aériennes, de surface et d'opérations spéciales des États-Unis et de la coalition.



BAE Systems produit le système de mission d'attaque électromagnétique aéroportée Compass Call dans ses installations d'Hudson, dans le New Hampshire.



Le système perturbe les communications, les radars et les systèmes de navigation ennemis, et supprime les défenses aériennes ennemies en empêchant la transmission d'informations essentielles entre les adversaires, les systèmes d'armes et les réseaux de commandement et de contrôle.



' La livraison du premier EC-37B Compass Call constitue une étape majeure pour les capacités d'attaque électromagnétique de notre client ', a déclaré Dave Harrold, vice-président et directeur général, contre-mesures et attaques électromagnétiques, BAE Systems. ' Nous sommes fiers de fournir cette capacité essentielle de guerre électronique pour maintenir les États-Unis à l'avant-garde en matière de défense et de dissuasion. '