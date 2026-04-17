Badger Meter en perte de vitesse suite à un manque à gagner au premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 avril - ** Les actions du fabricant de compteurs de fluides Badger Meter BMI.N chutent de 18,6 % à 124,01 $ en pré-commercialisation

** La société annonce un chiffre d'affaires de 202,3 millions de dollars au 1er trimestre, contre 230,4 millions de dollars estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG

** Les ventes aux services publics d'eau ont baissé de 10% par rapport à l'année précédente, reflétant le calendrier des projets et le ralentissement des commandes des clients municipaux à court terme

** Bénéfice par action (BPA) de 0,93 $ au quatrième trimestre, contre une estimation de 1,38 $ par les analystes

** BMI achète UDlive Limited pour 100 millions de dollars; l'acquisition sera financée par les liquidités disponibles

** L'action a chuté de 17,78% en 2025