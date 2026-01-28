 Aller au contenu principal
Badger Meter en perte de vitesse suite à l'annonce d'un manque à gagner au quatrième trimestre
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 19:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 janvier - ** Les actions du fabricant de compteurs de fluides Badger Meter BMI.N chutent de 14,70 % à 140,24 $

** La société annonce des ventes de 220,71 millions de dollars au quatrième trimestre, contre une estimation de 232 millions de dollars par les analystes, selon les données compilées par LSEG

** Bénéfice par action (BPA) de 1,14 $ au quatrième trimestre, contre une estimation de 1,16 $

** Malgré la décélération de la croissance et le fait de ne pas avoir atteint, au second semestre 2025, l'objectif à long terme d'une croissance à un chiffre, la direction a souligné que cela est lié aux fluctuations dans le calendrier des projets qui se terminent et de ceux qui commencent, situation qui persistera jusqu'au premier semestre 2026 - Jefferies

** 7 des 13 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 5 à "conserver" et 1 à "vendre" ou moins; leur prévision médiane est de 212,50 $ - données compilées par LSEG

** L'action a chuté de 17,78 % en 2025

Valeurs associées

BADGER METER
140,165 USD NYSE -14,79%
