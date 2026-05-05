Backblaze s'envole après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice ; les résultats du premier trimestre dépassent les attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
5 mai - ** L'action du fournisseur de stockage en nuage Backblaze BLZE.O bondit de 42,9% à 6,63 $ avant l'ouverture du marché ** La société annonce un BPA ajusté de 4 cents au premier trimestre, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur une perte de 9 cents, selon les données compilées par LSEG ** Le chiffre d'affaires du premier trimestre, à 38,7 millions de dollars, dépasse également les estimations , grâce à une hausse de 24% du chiffre d'affaires du segment B2 Cloud Storage
** La société relève ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026 à 161,5-163,5 millions de dollars, contre une fourchette précédente de 156,5-158,5 millions de dollars
** L'objectif de cours médian à 12 mois de huit analystes pour le titre est de 8,5 $, et leur note moyenne est "acheter"
** Depuis le début de l'année, l'action BLZE a reculé d'environ 0,4%, contre une hausse de 7,9% pour le Nasdaq .IXIC
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