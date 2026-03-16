Bachem poursuit sa hausse avec l'avis positif de Deutsche Bank
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 10:10
En fin de semaine dernière, la société spécialisée dans la fourniture de produits destinés à la recherche, au développement clinique et aux applications commerciales pour les entreprises pharmaceutique et biotechnologiques a dévoilé des comptes encourageants.
L'année dernière, le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 14,8% en francs suisses, à 695,1 millions de francs suisses, et le résultat opérationnel avant amortissements (Ebitda) a augmenté de 21,8%, à 214,7 millions de francs suisses. En parallèle, la marge d'Ebitda s'est élevée à 30,9%, contre 29,1% un an plus tôt.
La société a également généré un bénéfice net de 148,8 millions de francs suisses, en progression de 23,7%.
Pour l'exercice 2026, Bachem prévoit une croissance de ses revenus comprise entre 35 et 45% à taux de change constants. Parallèlement, la marge d'Ebitda devrait se situer dans le bas de la trentaine en pourcentage, toujours à changes équivalents.
Pour la Deutsche Bank, ces résultats sont une mise à jour rassurante et l'autre point positif est que la première phase du bâtiment K a été inspectée avec succès par l'Agence suisse des produits thérapeutiques à la fin de l'année dernière. Ce bâtiment permettra une montée en puissance significative durant l'année 2026.
Les analystes ont confirmé leur recommandation à acheter, en relevant leur cible de cours de 75 à 80 francs suisses.
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