Babcock & Wilcox obtient le feu vert pour une centrale de 2,4 milliards de dollars dédiée à l'IA
information fournie par Zonebourse 04/03/2026 à 15:57

Babcock & Wilcox a annoncé avoir reçu l'autorisation finale pour construire une centrale énergétique de 2,4 milliards de dollars destinée à alimenter les campus d'intelligence artificielle d'Applied Digital. L'annonce a fait bondir le titre d'environ 22% à l'ouverture de Wall Street.

Le projet, validé par la société Base Electron créée par Applied Digital pour produire l'électricité de ses infrastructures, prévoit une capacité totale de 1,2 gigawatt. Babcock sera chargé de la conception, de l'approvisionnement et de la construction de l'installation, et fournira quatre chaudières au gaz naturel de 300 mégawatts chacune, ainsi que des systèmes de turbines à vapeur et de générateurs. Applied Digital étudie déjà la possibilité d'ajouter ultérieurement 1,2 gigawatt supplémentaire.

Cette initiative intervient alors que la demande d'électricité aux États-Unis atteint des niveaux records sous l'effet de l'expansion rapide des centres de données. Babcock & Wilcox a également publié un chiffre d'affaires trimestriel de 161 millions de dollars, supérieur aux attentes de 155,6 millions. Le groupe évoque un portefeuille de projets dépassant 12 milliards de dollars et des opportunités liées aux infrastructures énergétiques pour les centres de données.

