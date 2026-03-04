Babcock & Wilcox obtient le feu vert pour un projet de 2,4 milliards de dollars destiné à alimenter les campus d'IA

Babcock & Wilcox BW.N a déclaré mercredi qu'une société soutenue par Applied Digital APLD.O avait donné son feu vert à leur contrat de 2,4 milliards de dollars pour la livraison d'équipements qui alimenteraient les campus d'intelligence artificielle de l'entreprise technologique.

Les actions de Babcock ont bondi de près de 23 % dans les échanges avant bourse après que Base Electron a donné l'avis final pour le projet de production d'énergie de 1,2 gigawatt.

La demande d'électricité aux États-Unis a atteint un niveau record en 2025 et devraits'accélérercette année en raison de l'expansion rapide des centres de données des grandes entreprises technologiques, dont certains consomment autant d'électricité qu'une ville entière sur un seul site.

Applied Digital a créé Base Electron pour produire de l'électricité pour les campus d'intelligence artificielle de l'entreprise technologique dans le cadre d'accords distincts. Le producteur d'électricité a à son tour engagé Babcock pour la conception, l'approvisionnement et la construction de l'installation.

Dans le cadre de cet accord, Babcock fournira quatre chaudières de 300 mégawatts alimentées au gaz naturel et des systèmes de générateurs à turbine à vapeur.

Wes Cummins, directeur général d'Applied Digital , a déclaré que la société évaluait également une option avec Base Electron pour fournir une capacité de production supplémentaire de 1,2 GW à l'avenir, selon Babcock & Wilcox.

Par ailleurs, Babcock a enregistré un chiffre d'affaires de 161 millions de dollars au quatrième trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes qui était de 155,60 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le directeur général de Babcock , Kenneth Young, a déclaré que des discussions étaient en cours sur d'autres opportunités de centres de données, reflétées dans son pipeline actuel deplus de 12 milliards de dollars.

"Nous constatons également une augmentation de l'utilisation du charbon et des opportunités de fournir des technologies à base de charbon qui permettent de fournir une énergie fiable et sûre à nos clients en Amérique du Nord", a ajouté M. Young.