Babcock & Wilcox en hausse après l'accord de Denham sur la reconversion des centrales au charbon

10 septembre - ** Les actions de la société de technologie énergétique Babcock & Wilcox Enterprises BW.N augmentent d'environ 8 % à 2,17 $ avant le marché

** BW conclut un accord avec Denham Capital pour convertir des centrales au charbon aux États-Unis et en Europe afin de fournir de l'énergie à des centres de données en pleine expansion

** Partenariat pour convertir les centrales au charbon en installations au gaz naturel pour un approvisionnement en énergie plus rapide

** Babcock fournira l'ingénierie et la technologie, tandis que Denham gérera le financement et le développement du projet

** Les centres de données américains devraient avoir besoin de 65 gigawatts d'énergie entre 2025 et 2028

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action BW a progressé de 22,5 % depuis le début de l'année