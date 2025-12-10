B Riley initie la couverture de Take-Two Interactive avec "acheter" sur l'optimisme de GTA VI

10 décembre - ** La maison de courtage B Riley initie la couverture de l'éditeur de jeux vidéo Take-Two Interactive

TTWO.O avec "acheter" et PT de $300, impliquant une prime de ~21% par rapport à la dernière clôture de TTWO

** La position est centrée sur le lancement prévu en novembre 2026 de Grand Theft Auto VI (GTA VI), qui pourrait être le plus grand lancement de divertissement de l'histoire, servant de catalyseur événementiel pour l'action - B Riley

** La société de courtage estime que le programme de première ligne de TTWO pour les exercices 27 et 28 est satisfaisant, avec un plus grand enthousiasme pour les lancements annuels de NBA 2K, les nouvelles propriétés intellectuelles telles que "Judas", et certains titres mobiles

** B Riley prévoit des bénéfices par action non GAAP de 7,55 $ et 9,50 $ pour l'exercice 27 et l'exercice 28, respectivement; si ces prévisions sont exactes, elles éclipseraient le sommet de 6,94 $ de l'exercice 21

** TTWO en légère baisse dans les premiers échanges

** 26 des 30 analystes couvrant l'action recommandent une note d'achat ou plus élevée, tandis que d'autres recommandent de conserver l'action; l'action a un PT médian de 280 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, TTWO a gagné ~35% depuis le début de l'année