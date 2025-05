Azimut va s’installer en Arabie saoudite

La société de gestion italienne Azimut a obtenu l’autorisation, de la part de la Capital Market Authority d’Arabie Saoudite, d’exercer localement comme gestionnaire de patrimoine.

Cela permet à la société italienne de couvrir son vingtième pays, confortant sa stratégie de développement à l’international. Le lancement des activités est prévu au troisième trimestre 2025. Azimut établit des relations institutionnelles en Arabie saoudite depuis 2020 et y gère déjà 400 millions de dollars. Azimut gère plus de 1,2 milliard de dollars dans les pays du Golfe et en Egypte.

En avril, Azimut a enregistré une collecte nette de 1,2 milliard d’euros en avril 2025. Depuis le début de l’année, la collecte s’élève à 5,7 milliards d’euros. Ses encours sous gestion s’établissent à 73,3 milliards d’euros.