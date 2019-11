Azimut va prendre des participations dans des sociétés de gestion alternative aux Etats-Unis

(NEWSManagers.com) - La société de gestion italienne Azimut a créé une société à New York, Azimut Alternative Capital Partners, afin d' investir dans le capital de sociétés de gestion alternatives spécialisées dans les marchés non cotés, comme le capital investissement, le crédit privé, les infrastructures et l' immobilier.

Cette nouvelle structure sera dirigée par Jeffry Brown, qui était l' ancien managing director de Dyal Capital, l' un des principaux investisseurs de participations minoritaires dans des sociétés de gestion alternatives, qui fait partie du groupe Neuberger Berman. D' autres senior manager déjà identifiés seront recrutés au fil du temps.

AACP a été créée pour bâtir une nouvelle société d' investissement, diversifiée et multi-boutiques, qui prendra des participations minoritaires dans des sociétés de gestion alternatives. La nouvelle structure se concentrera sur des asset manager alternatifs gérant moins de 3 milliards de dollars d' actifs. Azimut a comme objectif d' atteindre sur les 10 prochaines années plus de 7 milliards de dollars d' encours pro-format, soit plus de 20 milliards de dollars au total.