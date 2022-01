Azimut prend la majorité du capital d' une plate-forme de crowdfunding

(NEWSManagers.com) - La société de gestion italienne Azimut a pris la majorité du capital de Mamacrowd, la plus importante plate-forme italienne d'equity crowdfunding, selon un communiqué. Le gestionnaire était entré au capital de la start-up en 2013. Il a porté sa participation à 50,1 % à la faveur d'une augmentation de capital réservée.

L'opération permet de renforcer le partenariat entre les deux entreprises. En 2021, Mamacrowd a sélectionné 26 sociétés pour faire partie du fonds AZ ELTIF -ALIcrowd, le premier produit Eltif de capital risque d'Azimut Investments. Ce dernier permet aux investisseurs particuliers d'accéder à des start-up et petites et moyennes entreprises innovantes, actrices du développement technologique industriel et digital en Italie.

Les deux partenaires comptent prochainement lancer ALICrowd 2, un fonds approuvé fin décembre par la CSSF, le régulateur luxembourgeois. Il vise à lever 35 millions d'euros.

Mamacrowd revendique plus de 100.000 utilisateurs enregistrés et une collecte totale supérieure à 100 millions d'euros.