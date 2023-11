Azimut Alternative Capital Partners recrute deux anciens de Morgan Stanley

Azimut Alternative Capital Partners (AACP), société du groupe Azimut spécialisée dans le non-coté basée à New York, vient de recruter Michael Shedosky et Brian Farrell, deux anciens de Morgan Stanley. Michael Shedosky est nommé managing director et co-directeur des investissements d’AACP, tandis que Brian Farrell devient executive director . Ils seront responsables de la recherche, des valorisations et de la réalisation de nouveaux investissements dans des gérants alternatifs en collaboration avec Jeffry Brown, directeur général et co-directeur des investissements d’AACP.

AACP a vu le jour en novembre 2019, avec l’objectif de créer des partenariats avec des sociétés de gestion spécialisées dans les investissements alternatifs ( private equity , dette privée, infrastructures et immobilier). A ce jour, les encours gérés par les cinq associés d’AACP atteignent les 20 milliards de dollars.