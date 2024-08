Azimut acquiert des sociétés de conseil financier en Australie

Le groupe financier italien Azimut va acquérir les participations minoritaires du groupe australien AMP dans seize sociétés de conseil financier, via sa filiale australienne AZ Next Generation. Ces participations varient entre 9?% et 49?% et les sociétés concernées gèrent un total de 14 milliards de dollars australiens. L’accord permettra à AZ NGA d’ajouter plus de 200 conseillers financiers et 40 bureaux à son réseau actuel.

AZ NGA est un réseau de sociétés de conseil financier en Australie fondé en 2014. Actuellement, ses sociétés partenaires gèrent un total de 15 milliards de dollars australiens. L’accord avec AMP représente la 158 ème transaction d’AZ NGA depuis sa création et la dix-neuvième cette année.

Laurence Marchal