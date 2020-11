Azimut acquiert 55 % d' une société de gestion américaine

(NEWSManagers.com) - La société de gestion italienne Azimut va acquérir une participation de 55 % dans Sanctuary Wealth Group, une société de gestion de fortune basée aux Etats-Unis affichant des actifs de 12 milliards de dollars (dont 7 milliards de dollars sous gestion).

L' opération interviendra par le biais d' une augmentation de capital réservée. Le solde du capital restera aux mains des dirigeants et des conseillers financiers de Sanctuary. L' accord noué entre les deux parties prévoit une collaboration pour faire grandir l' activité aux Etats-Unis et des droits d' achat et de vente, ainsi qu' un investissement supplémentaire qui sera lié aux résultats.

Sanctuary a été fondée en 2018 par Jim Dickson, un ancien de Merrill Lynch. La société a développé un modèle hybride de conseil financier et d' indépendance collaborative (" partnered independence " ). Elle propose aux conseillers financiers la possibilité de bâtir et gérer leur propre activité avec le soutien d' une plate-forme. Elle cible en premier lieu les conseillers qui quittent les grands établissements bancaires traditionnels, les conseillers à la retraite et enfin les conseillers indépendants.

Le partenariat entre Azimut et Sanctuary se concentrera sur le développement d' un réseau de conseillers financiers indépendants. SWG continuera à investir dans la croissance des équipes dans les acquisitions stratégiques d' autres entités de conseil financier, comme dans le recrutement de conseillers venant de banques dans tous les Etats-Unis. Depuis sa création il y a deux ans, Sanctuary a déjà recruté 41 équipes de conseillers financiers et gérants de fortune. La société est aujourd' hui présente dans 17 Etats et emploie plus de 100 conseillers servant plus de 7.000 familles.

Cette opération est une étape supplémentaire dans le développement d' Azimut aux Etats-Unis. Celui-ci a débuté en 2015 avec une initiative à Miami dans le secteur du conseil financier. Cette année, la société a noué un nouveau partenariat avec Genesis Investment Advisors. Les deux initiatives se focalisent sur les clients d' Amérique latine.