Azerbaïdjan et Arménie signalent des accrochages au Haut-Karabakh

(Actualisé avec précisions) BAKOU/EREVAN, 13 décembre (Reuters) - Des affrontements ces dernières semaines dans la région du Haut-Karabakh ont fait quatre morts côté azerbaïdjanais, a annoncé dimanche le ministère de la Défense de l'Azerbaïdjan. Il s'agit des premières victimes signalées depuis l'entrée en vigueur le 10 novembre d'un cessez-le-feu conclu sous l'égide de la Russie, qui a permis à l'Azerbaïdjan de récupérer une partie du territoire du Haut-Karabakh après six semaines de conflit contre les forces de cette région séparatiste appuyée par l'Arménie. Les autorités arméniennes ont pour leur part fait état de six blessés de leur côté dans ce qu'elles ont qualifié d'offensive militaire azerbaïdjanaise menée samedi. A Bakou, le gouvernement azerbaïdjanais a déclaré que les accrochages étaient survenus dans un secteur passé sous son contrôle dans le cadre du cessez-le-feu. L'opération militaire menée vendredi et samedi visait à anéantir ou repousser les forces ennemies responsables de ces attaques meurtrières contre les troupes azerbaïdjanaises, a-t-il ajouté. A Erevan, les autorités déclarent que les forces arméniennes ont repoussé des tentatives d'intrusion dans des territoires censés rester aux mains des séparatistes, précisément les villages de Hin Tagher et Khtsaberd. "Les provocations de l'Azerbaïdjan se sont poursuivies aujourd'hui en direction des villages de Mets Shen et Hin Shen dans la région d'Hadrout", a déclaré le ministère arménien des Affaires étrangères dans un communiqué. Le ministère arménien de la Défense a pour sa part indiqué dans un communiqué distinct que "des négociations sont en cours entre militaires arméniens, russes et azerbaïdjanais pour résoudre la situation à Hadrout et garantir le retour des parties à leurs positions antérieures". Les forces russes déployées dans la région pour superviser la cessez-le-feu n'ont pas signalé d'affrontements majeurs mais ont fait état d'une violation de la trêve durant le week-end. Le ministère arménien des Affaires étrangères a déclaré que les forces russes n'étaient pas présentes dans le secteur où sont survenus les accrochages. (Nailia Bagirova à Bakou et Nvard Hovhannisyan à Erevan version française Bertrand Boucey)

