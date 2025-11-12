 Aller au contenu principal
Azam Media accroît ses ressources auprès d'Eutelsat afin de développer son offre TV en Afrique
information fournie par Zonebourse 12/11/2025 à 16:02

Eutelsat a annoncé mercredi la signature d'un nouvel accord pluriannuel avec Azam Media en vertu duquel le groupe audiovisuel va accroître ses ressources auprès de l'opérateur satellitaire afin d'étendre son offre de télévision payante en Afrique de l'Est.

Aux termes de l'accord, Azam aura accès à deux répéteurs supplémentaires sur le satellite d'Eutelsat destiné aux marchés de la vidéo en Afrique, en Europe et au Moyen-Orien positionné à 7 degrés, en plus des ressources utilisés sur Eutelsat 7C.

Ces capacités doivent permettre à Azam Media d'héberger de nouveaux services pour son bouquet payant à prix attractifs, qui propose 130 chaînes.

Eutelsat et Azam Media, une filiale du groupe tanzanien Bakhresa, collaborent depuis une dizaine d'année.


