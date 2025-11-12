Azam Media accroît ses ressources auprès d'Eutelsat afin de développer son offre TV en Afrique
information fournie par Zonebourse 12/11/2025 à 16:02
Aux termes de l'accord, Azam aura accès à deux répéteurs supplémentaires sur le satellite d'Eutelsat destiné aux marchés de la vidéo en Afrique, en Europe et au Moyen-Orien positionné à 7 degrés, en plus des ressources utilisés sur Eutelsat 7C.
Ces capacités doivent permettre à Azam Media d'héberger de nouveaux services pour son bouquet payant à prix attractifs, qui propose 130 chaînes.
Eutelsat et Azam Media, une filiale du groupe tanzanien Bakhresa, collaborent depuis une dizaine d'année.
Valeurs associées
|3,2350 EUR
|Euronext Paris
|-0,31%
