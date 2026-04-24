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Azad Engineering (Inde) : hausse suite à la modification du pacte d'approvisionnement
information fournie par Reuters 24/04/2026 à 07:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 avril - ** L'action de l'entreprise indienne Azad Engineering AZAD.NS a progressé de 4,12 %, pour s'établir en hausse de 1,59 % à 2.146,10 roupies. ** L'entreprise a amendé son pacte d'approvisionnement existant avec Nuovo Pignone S.r.l, une filiale de Baker Hughes

BKR.O , prolongeant ainsi avec succès l'accord de fourniture de turbomachines jusqu'en 2030

** La société indique que l'amendement répond à l'augmentation de la demande annuelle de fourniture de composants de turbomachines critiques utilisés dans les applications de production d'énergie

** Le volume des transactions s'élève à 1,1 million d'actions, comparativement à une moyenne de 379.926 actions sur 30 jours

** AZAD est noté "achat" en moyenne par cinq analystes, avec un objectif de cours médian de 1.900 roupies -- données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, l'action a augmenté de 27,72 %

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