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Ayvens soumet au vote annulation jusqu’à 10 % du capital via rachat d’actions
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 11:29

* Ayvens soumet au vote, lors assemblée générale mixte, délégation au conseil d’administration pour annuler actions rachetées dans cadre programme de rachat. * Mandat porterait sur 26 mois, avec plafond de 10 % du capital par période de 24 mois. * Vote prévu 13 mai 2026, au titre résolution 20 sur réduction de capital par annulation d’actions. * Commissaires aux comptes PwC Audit et KPMG ne formulent pas d’observation sur causes et conditions, soutenant adoption de la résolution. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Ayvens SA published the original content used to generate this news brief on April 22, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

(C) Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT) Original Document: https://docs.publicnow.com/27DF2FE12B98AD233C3346645A4DD8518D946CC7

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1 commentaire

  • 22 avril 13:43

    Il s'agit de permettre à Ayvens de rester fortement endettée, au bénéfice des prêteurs de la dette de près de 40 miliards.

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