Ayvens-RNPG +85,9% au T3, distribution exceptionnelle de €700 mlns

Ayvens ALDA.PA , filiale de location automobile de Société Générale SOGN.PA , a annoncé jeudi une hausse de 85,9% de son résultat net part du groupe au troisième trimestre.

Le résultat net part du groupe trimestriel s'est établi à 273 millions d'euros, tandis que son ratio CET1 d'Ayvens, une mesure clé de sa santé financière, s'est établi à 12,5% à fin septembre.

Ayvens a également annoncé le versement d’un dividende exceptionnel en espèces de 0,42 euro par action le 18 décembre 2025.

"Je suis heureux d'annoncer une distribution exceptionnelle de 700 millions d'euros, réaffirmant ainsi notre engagement continu à créer de la valeur pour nos actionnaires", a déclaré le directeur général Tim Albertsen dans un communiqué.

