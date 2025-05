Ayvens : rechute sous les 9E après +40% en 1 mois information fournie par Cercle Finance • 13/05/2025 à 09:07









(CercleFinance.com) - Ayvens rechute sous les 9E et dessine l'ébauche d'un double-top sous les 9,20E (nouveau record annuel).

La tendance haussière amorcée depuis un plancher de 6,50E (soit +40%) n'est cependant pas remise en cause et le prochain objectif n'est autre que le zénith des 9,88E du 14/09/2023.





Valeurs associées AYVENS 8,9600 EUR Euronext Paris -1,70%