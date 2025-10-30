Ayvens entouré pour ses redistributions aux actionnaires
information fournie par Zonebourse 30/10/2025 à 16:37
Ayant reçu le feu vert de la BCE pour cette opération, son conseil d'administration a autorisé un programme de rachat d'actions pour 360 MEUR a réaliser au cours des 12 prochains mois, les titres rachetés ayant vocation à être annulés.
Le conseil a aussi autorisé la distribution d'un dividende exceptionnel de 0,42 euro par action, qui sera mis en paiement le 18 décembre prochain, sous réserve d'approbation par sa prochaine assemblée générale des actionnaires.
Au titre de son 3e trimestre 2025, Ayvens publie un résultat net de 273 MEUR, en croissance de 85,9%, une forte performance 'illustrant la vigueur de son modèle d'affaires à travers le cycle et les bénéfices croissants de l'intégration', selon le groupe.
Valeurs associées
|11,1100 EUR
|Euronext Paris
|+10,44%
A lire aussi
-
UBS maintient sa recommandation à l'achat sur Airbus mais relève son objectif de cours à 240 E (contre 220 E) après l'annonce des résultats du 3ème trimestre 2025. L'analyste estime que les marges sont de plus en plus confortables après le troisième trimestre. ... Lire la suite
-
Pour sa première journée d'ouverture, la Paris Games Week, plus grand salon du jeu vidéo en France, accueille jeudi plusieurs milliers de visiteurs avides de tester les dernières nouveautés, avant de prendre des allures de festival en soirée avec des concerts et ... Lire la suite
-
Les plus jeunes n'avaient que quelques jours, la plus âgée 93 ans: plus de 900 personnes sans domicile fixe sont décédées en France l'an dernier, un chiffre d'une ampleur inédite qui s'explique à la fois par une hausse du sans-abrisme et par un recensement associatif ... Lire la suite
-
Source d'inquiétudes pour les banques, la réforme des conditions d'octroi des découverts bancaires à partir de novembre 2026 soulève de nombreuses questions. Quelles répercussions pour les clients ? Qu'est-ce qui change ? Concrètement, pour les découverts au-delà ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer