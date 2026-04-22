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Ayvens annonce convocation d’assemblée générale des actionnaires
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 16:24

* Ayvens tiendra une assemblée générale mixte à Puteaux le 13 mai 2026. * Actionnaires appelés à statuer sur comptes consolidés et comptes sociaux 2025. * Vote prévu sur affectation du résultat 2025 et distribution d’un dividende total de 1,01 EUR par action, dont 0,59 EUR au titre du dividende ordinaire. * Résolutions soumises sur conventions réglementées. * Autres points au vote: ratification du transfert du siège social, renouvellements et ratifications de nominations d’administrateurs, politiques et éléments de rémunération des dirigeants, autorisation de rachat d’actions jusqu’à 10% du capital, annulation d’actions rachetées, attribution gratuite d’actions de performance dans la limite de 0,40% du capital. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Ayvens SA published the original content used to generate this news brief on April 22, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

(C) Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT) Original Document: https://docs.publicnow.com/A51F6D2AC34B3F38D520E0B8BDD59066F808602C

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