AXT chute après avoir déposé une demande d'offre d'actions de 87 millions de dollars à certains investisseurs

29 décembre - ** Les actions du fabricant de pièces pour semi-conducteurs AXT AXTI.O ont baissé de 8% à 14,19 $ avant le marché
** La société a déposé une offre d'actions ordinaires de 7,1 millions d'actions à 12,25 $ chacune auprès de certains investisseurs institutionnels
** Le prix de l'offre implique un escompte de 20,3 % par rapport à la dernière clôture de l'action à 15,37 $
** AXTI prévoit un produit brut d'environ 87 millions de dollars, avant autres dépenses
** La société a l'intention d'utiliser le produit net pour augmenter la capacité de sa filiale Beijing Tongmei Xtal Technology à produire des substrats de phosphure d'indium pour l'exportation dans le monde entier
** À la dernière clôture, les actions ont été multipliées par sept depuis le début de l'année
