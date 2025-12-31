Axsome en hausse après que la FDA a accordé un examen prioritaire à son médicament contre l'agitation liée à la maladie d'Alzheimer

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 décembre - ** Les actions d'Axsome Therapeutics

AXSM.O augmentent de 2,2 % à 152 $ avant bourse

** Le fabricant de médicaments annonce que la FDA américaine a accepté la demande de mise sur le marché de son médicament AXS-05 pour le traitement de l'agitation liée à la maladie d'Alzheimer

** L'agitation dans la maladie d'Alzheimer est un symptôme courant de détresse émotionnelle, marqué par l'agitation, les pas, les crises verbales ou l'agression physique souvent déclenchée par la douleur, les changements de routine, la confusion ou le sentiment d'être submergé

** La FDA a accordé à la demande le statut de "revue prioritaire", qui est attribué aux médicaments susceptibles d'apporter des améliorations significatives en termes d'efficacité ou de sécurité pour des affections graves

** L'autorité de régulation de la santé devrait se prononcer sur le médicament le 30 avril 2026 - AXSM

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 75,8 % depuis le début de l'année