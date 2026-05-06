Axon revoit à la hausse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel grâce à une forte demande en logiciels et en dispositifs de sécurité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Axon Enterprise AXON.O , fabricant de pistolets Taser, a revu à la hausse mercredi ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année , misant sur une forte demande pour ses produits logiciels et ses dispositifs de sécurité.

L'action de la société, spécialisée dans les technologies destinées aux forces de l'ordre, a progressé de 1,4% en séance prolongée.

Le chiffre d'affaires du segment logiciel a progressé au cours du trimestre, porté par l'arrivée de nouveaux utilisateurs et l'adoption croissante d'offres logicielles haut de gamme par les clients existants.

La société prévoit une croissance de son chiffre d'affaires pour 2026 comprise entre 30% et 32%, contre 27% à 30% précédemment.

AXON fournit des caméras corporelles à la police aux États-Unis et des systèmes de drones aux forces de l'ordre en Amérique du Nord, en Europe et en Australie.

Sur une base ajustée, Axon a réalisé un bénéfice de 1,61 dollar par action pour le trimestre clos le 31 mars, alors que les analystes tablaient en moyenne sur 1,60 dollar par action, selon les données compilées par LSEG.

Son chiffre d'affaires trimestriel s'est élevé à 807,3 millions de dollars, contre des estimations de 778,5 millions de dollars.