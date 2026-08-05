Axon relève ses objectifs, mais la Bourse retient la pression sur les marges

Axon Enterprise recule d'environ 6% dans les échanges électroniques, malgré des résultats trimestriels globalement supérieurs aux attentes et un nouveau relèvement de ses objectifs annuels.

Le spécialiste américain des technologies de sécurité publique a dégagé un chiffre d'affaires de 904 MUSD, en hausse de 35% sur un an, contre 876 MUSD. Le bénéfice ajusté par action s'est établi à 1,88 dollar, légèrement au-dessus du consensus de 1,84 dollar, tandis que l'Ebitda ajusté a progressé de plus de 40%, à 242 MUSD.

La croissance reste alimentée par la transformation de l'ancien fabricant de pistolets à impulsion électrique en une plateforme intégrée combinant caméras corporelles, logiciels cloud, intelligence artificielle, centres d'appels d'urgence et solutions de drones. Les revenus des logiciels et services ont augmenté de 36%, à 398 MUSD, tandis que les revenus récurrents annualisés ont bondi de 39%, à 1,64 MdUSD. La division Platform Solutions, portée par le spécialiste de la lutte anti-drones Dedrone, a plus que doublé ses ventes, lesquelles ont atteint 150 MUSD. Axon a notamment déployé ses technologies dans les onze stades américains de la Coupe du monde et récemment lancé sa caméra Body Mini à destination des employés exposés aux violences.

La réaction négative du marché semble néanmoins refléter des attentes particulièrement élevées et quelques réserves sur la qualité des marges. Leur amélioration a été soutenue par des remboursements de droits de douane, tandis que la marge des logiciels et services a continué de reculer en raison des coûts de déploiement. Axon a relevé sa prévision de croissance annuelle à 32%-34%, mais maintenu son objectif de marge d'Ebitda ajusté à 25,5%, ce qui pourrait paraître prudent après la performance du trimestre.