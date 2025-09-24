Axon obtient une note "surpondérée" alors que Piper Sandler commence à couvrir la société

24 septembre - ** Piper Sandler initie une couverture sur le fabricant de TASER Axon Enterprise AXON.O avec une note de "surpondération"; PT à 893 $

** Le nouveau PT représente une hausse de 14,8 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Selon la société de courtage, Axon a évolué au-delà des TASER pour devenir une société de technologie de sécurité publique à part entière, étendant ses opportunités de marché à 129 milliards de dollars aujourd'hui, contre 50 milliards de dollars en 2022

** Le carnet de commandes d'Axon devrait passer de 10 milliards de dollars à 23 milliards de dollars d'ici 2027, la quasi-totalité des clients ayant signé des contrats d'abonnement pluriannuels, ce qui confère à l'entreprise une visibilité et une stabilité inégalées en termes de revenus

** 19 des 21 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 2 comme "conservée"; leur estimation médiane est de 877,50 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action a progressé de 30,8 % depuis le début de l'année