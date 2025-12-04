Axogen augmente après que la FDA a approuvé la greffe de réparation nerveuse de l'entreprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 décembre - ** Les actions d'Axogen AXGN.O gagnent 9,3 % à 30,99 $ avant la mise sur le marché après que la FDA a approuvé sa greffe de réparation nerveuse

** La greffe nerveuse Avance, un produit à base de tissu humain, est conçue pour réparer les nerfs périphériques endommagés sans nécessiter une seconde intervention chirurgicale pour prélever du tissu nerveux sur le patient

** L'approbation du greffon nerveux ouvre la voie à une exclusivité potentielle du marché américain pouvant aller jusqu'à 12 ans, selon les analystes

** Les ventes commerciales du produit Avance sous licence devraient commencer au début du deuxième trimestre 2026; jusqu'à cette date, le produit continue d'être commercialisé dans le cadre réglementaire actuel des produits tissulaires

** L'approbation de la FDA reclasse Avance en tant que produit biologique pour le traitement des discontinuités nerveuses sensorielles chez les adultes et les patients pédiatriques âgés d'un mois et plus

** L'action AXGN a progressé de 71,9 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture