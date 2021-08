AXENS choisit BOA Concept

Le site de Salindres s'équipe du Plug-and-Carry® Heavy Load



C'est à Salindres dans le Gard, que les équipes BOA Concept ont déployé une ligne automatisée Plug-and-Carry® Heavy Load pendant l'été 2020. L'usine Axens produit et commercialise des catalyseurs et des adsorbants pour les industries du raffinage, de la pétrochimie ou encore du traitement de gaz ou d'eau. Ses produits sont conditionnés en fûts avant d'être expédiés dans le monde entier.



Contexte

L'ensemble des palettes suit un processus de préparation de commande précis : les fûts sont nettoyés, identifiés, étiquetés puis cerclés. Avant l'arrivée de BOA Concept, ces opérations étaient réalisées dans une zone où circulaient également des chariots de manutention. L'objectif premier d'Axens était donc de sécuriser davantage ses préparations de commandes.



Une solution optimisée

L'installation Plug-and-Carry® Heavy Load permet aux équipes Axens de travailler sur une plateforme aménagée et sécurisée sur laquelle ils réalisent les opérations de nettoyage, de scan et d'étiquetage des fûts. Les opérateurs ont également à leur disposition une interface sous BOA Drive, via laquelle ils peuvent choisir le type de conditionnement de la palette préparée : cerclage horizontal, cerclage vertical, dépose ou non de cornière en fonction du type de fût.

Une fois le choix effectué, les palettes sont conditionnées par les machines de cerclage et de dépose de cornières intégrées par BOA Concept.