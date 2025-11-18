Axalta progresse grâce à son projet de fusion avec Akzo Nobel pour créer un géant de la peinture de 25 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
18 novembre - ** Les actions du fabricant de peinture Axalta Coating Systems AXTA.N augmentent de 8,2 % à 30,50 $ dans les échanges avant bourse
** Le fabricant de peinture Dulux AkzoNobel AKZO.AS prévoit de fusionner avec Axalta dans le cadre d'une opération qui créera une société combinée d'une valeur d'entreprise de 25 milliards de dollars
** Dans le cadre de la fusion, les investisseurs d'Axalta détiendront 45% de la nouvelle société, les actionnaires d'AkzoNobel détenant les 55% restants, et recevront un dividende de 2,5 milliards de dollars
** AXTA en baisse de 17,67% depuis le début de l'année
