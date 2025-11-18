 Aller au contenu principal
Axalta Coating Systems devrait bondir après l'accord de fusion avec Akzo Nobel
information fournie par AOF 18/11/2025 à 14:37

(AOF) - Axalta Coating Systems est attendu en forte hausse à l’ouverture après l’annonce de son rapprochement avec le néerlandais Akzo Nobel. Les deux sociétés ont signé un accord définitif prévoyant une fusion destinée à créer une entreprise mondiale dans les revêtements et la peinture. Les actionnaires d’Axalta recevront 0,6359 action Akzo Nobel pour chaque titre Axalta détenu. A l’issue de l’opération, prévue entre fin 2026 et début 2027, la répartition capitalistique sera de 55% pour le Néerlandais et 45% pour l’Américain.

