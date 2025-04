AXA: vers une reconduction du directeur général information fournie par Cercle Finance • 24/04/2025 à 07:42









(CercleFinance.com) - AXA annonce que sur recommandation de son comité des rémunérations, de la gouvernance et du développement durable, son conseil d'administration a décidé à l'unanimité de proposer le renouvellement du mandat d'administrateur de Thomas Buberl.



Ce renouvellement, pour une durée de quatre ans, sera proposé lors de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2026, avec l'intention de le reconduire dans ses fonctions de directeur général de la compagnie d'assurance.



'Depuis 2016, Thomas Buberl a conduit une transformation remarquable d'AXA, le recentrant sur son coeur de métier, réduisant sa sensibilité au risque financier et le positionnant pour sa croissance future', souligne son président Antoine Gosset-Grainville.





