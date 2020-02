Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AXA vend à Uniqa sa filiale en Europe centrale pour 1 milliard d'euros Reuters • 07/02/2020 à 22:26









AXA VEND À UNIQA SA FILIALE EN EUROPE CENTRALE POUR 1 MILLIARD D'EUROS PARIS (Reuters) - Axa a annoncé vendredi la vente de ses activités en Pologne, République Tchèque et Slovaquie à l'autrichien Uniqa pour un milliard d'euros. "La finalisation de la transaction devrait avoir un impact positif sur le ratio de Solvabilité II du Groupe AXA d'environ 2 points. La transaction ne devrait pas générer d'impact significatif sur le résultat net du Groupe AXA", dit l'assureur dans un communiqué. Axa a décidé de quitter progressivement les marchés où il juge son échelle insuffisante afin de mieux surmonter les conditions actuelles du marché, marquées notamment par des taux d'intérêt négatifs.

Valeurs associées AXA Euronext Paris +0.26%