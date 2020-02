Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AXA vend à Uniqa sa filiale en Europe centrale pour €1 MD Reuters • 07/02/2020 à 21:22









PARIS, 7 février (Reuters) - Axa AXAF.PA a annoncé vendredi la vente de ses activités en Pologne, République Tchèque et Slovaquie à l'autrichien Uniqa UNIQ.VI pour un milliard d'euros. "La finalisation de la transaction devrait avoir un impact positif sur le ratio de Solvabilité II du Groupe AXA d'environ 2 points. La transaction ne devrait pas générer d'impact significatif sur le résultat net du Groupe AXA", dit l'assureur dans un communiqué.

Valeurs associées AXA Euronext Paris +0.26%