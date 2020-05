Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Axa va investir 500 millions d'euros supplémentaires dans les PME françaises Reuters • 26/05/2020 à 08:15









PARIS, 26 mai (Reuters) - Axa va investir 500 millions d'euros supplémentaires dans le secteur français des PME pour les aider à reconstituer leur capital productif après la crise du coronavirus, a annoncé mardi sur RTL le directeur général de l'assureur, Thomas Buberl, qui a par ailleurs minimisé les risques de jurisprudence à la suite d'une décision de justice concernant un restaurateur couvert par son groupe. "Aujourd'hui, nous sommes dans la phase de réanimation et c'est demain la phase de convalescence: ça nécessite de l'investissement. C'est pourquoi le secteur de l'assurance a mobilisé 1,5 milliard (d'euros) (...) dont un grand volet pour le tourisme et la restauration", a-t-il rappelé. "Axa va annoncer aujourd'hui qu'on va investir 500 millions supplémentaires pour les PME et les ETI en France parce que c'est là où le coeur de l'économie française se retrouve", a-t-il poursuivi. "L'idée est clairement de renforcer ces entreprises qui sont fragilisées par la crise pour les accompagner (...) C'est un investissement dans les fonds propres des PME et ETI parce qu'il faut maintenant reconstituer le capital productif pour renforcer le coeur de l'économie française." Le tribunal de commerce de Paris a ordonné vendredi dernier à Axa d'indemniser un restaurateur parisien à hauteur de deux mois de perte de son chiffre d'affaires du fait du confinement, une première surveillée de près par les secteurs de l'assurance et de la restauration. L'assureur français a dit son intention de faire appel de cette décision. Sur RTL, Thomas Buberl a dit regretter que le restaurateur, Stéphane Manigold, ait choisi la voie judiciaire plutôt que le dialogue. Il a précisé que sur les 20.000 restaurateurs assurés par Axa, moins de 10% avaient des contrats similaires à celui de Stéphane Manigold et a reconnu qu'il existait dans ces contrats une "ambiguïté" sur le fait de savoir si la pandémie était couverte ou non. "Ces contrats-là représentent moins de 10% et je suis très confiant que nous allons trouver une solution", a-t-il dit. (Henri-Pierre André Édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées AXA Euronext Paris +1.57%