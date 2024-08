Axa : solide performance au premier semestre

(AOF) - Au premier semestre 2024, les primes brutes émises et autres revenus d'Axa s'élèvent à à 59,9 milliards d’euros, en hausse de 7% par rapport au premier semestre 2023. Sur cette période, le résultat opérationnel ressort à 4,2 milliards d’euros, en hausse de 4%. Le résultat opérationnel par action est de 1,87 euro, en hausse de 4%. Le résultat net est en augmentation de 6% à 4 milliards d’euros, reflétant la hausse du résultat opérationnel, ainsi qu’une hausse des plus-values réalisées, compensées en partie par une dépréciation d’actifs liée à Reso Garantia.

Le ratio de Solvabilité II s'établit à 227% au 30 juin 2024, stable par rapport au 31 décembre 2023, avec un rendement opérationnel élevé (+16 points), partiellement compensé par le provisionnement du dividende et du programme de rachat d'actions annuel pour le premier semestre 2024 (-11 points).

Côté perspectives, Axa se dit "confiant quant à sa capacité à atteindre une croissance du résultat opérationnel par action en 2024 en ligne avec l'objectif annoncé dans le plan stratégique, soit 6% à 8% par an en moyenne entre 2023 et 2026".

Sous réserve de la conclusion d'un accord définitif et de la finalisation de la vente de AXA Investment Managers à BNP Paribas, le groupe se désengagerait de la gestion d'actifs.

Il continuera de comptabiliser le résultat opérationnel d'AXA Investment Managers jusqu'à la conclusion attendue de la transaction proposée. A la clôture de la transaction, le groupe a l'intention de lancer un programme de rachat d'actions afin de compenser la dilution du résultat opérationnel par action qui résulterait de la transaction proposée.

Dans ce contexte, "la direction est convaincue que le groupe est bien positionné pour atteindre les principaux objectifs financiers du plan Unlock the Future : une croissance annuelle du résultat opérationnel par action de 6% à 8% par an en moyenne entre 2023 et 2026, une rentabilité opérationnelle des capitaux propres comprise entre 14% et 16% entre 2024 et 2026, et une remontée de trésorerie organique cumulée de plus de 21 milliards d'euros entre 2024 et 2026".

La direction réitère également la politique de gestion du capital du groupe présentée dans son plan Unlock the Future, avec un objectif de taux de distribution total de 75%, dont 60% via dividende et 15% via un programme annuel de rachat d'actions, et avec un dividende par action au moins égal au niveau de l'exercice précédent.

