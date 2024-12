Axa : signature de l'accord de cession d'Axa IM à BNP Paribas

" Cette signature marque une étape importante dans le processus d'acquisition d'Axa IM et du partenariat à long terme avec Axa " a déclaré Renaud Dumora, président de BNP Paribas Cardif, directeur général adjoint de BNP Paribas. "En prévision du processus de clôture, l'ensemble des équipes travaille désormais pour accueillir les collaborateurs et les clients d'Axa IM au sein du groupe BNP Paribas Cardif."

Plus particulièrement, il deviendrait le leader européen de la gestion d'épargne longue pour les assurances et les fonds de pension avec 850 milliards d'euros d'actifs.

(AOF) - Axa et BNP Paribas Cardif ont signé l’accord d’acquisition d’Axa Investment Managers après leur entrée en négociations exclusives le 1er août dernier. Le prix convenu pour l'acquisition et la mise en place du partenariat de long terme est de 5,1 milliards au closing prévu pour mi 2025, sous réserve des accords avec les autorités compétentes. Avec l'apport combiné des plateformes de gestion d'actifs du groupe BNP Paribas, le nouvel ensemble ainsi constitué représenterait 1 500 milliards d'euros d'actifs sous gestion.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.