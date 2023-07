Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AXA: s'engage dans les énergies renouvelables en Europe information fournie par Cercle Finance • 03/07/2023 à 09:20









(CercleFinance.com) - AXA a annoncé la signature d'un Virtual Power Purchase Agreement (VPPA) d'une durée de dix ans avec IGNIS, un groupe espagnol spécialiste des énergies renouvelables.



Le contrat signé par AXA concerne une centrale solaire en Espagne, dans la région d'Andalousie, dont la construction débutera prochainement, avec l'objectif d'être opérationnelle en mai 2025.



Dans le cadre de cet accord, AXA s'engage à acheter 90% de l'électricité renouvelable produite par cette future centrale, soit 84 GWh par an.



' L'impact environnemental de ce contrat sera significatif, puisque 75% de l'électricité consommée par les bâtiments et les centres de données du Groupe est située en Europe. En signant un VPPA de cette envergure, AXA confirme ses ambitions climatiques en décarbonant, entre autres, ses activités dans ces domaines ', a déclaré Alexander Vollert, Directeur des Opérations du Groupe et Directeur général d'AXA Group Operations.



' Grâce à cette nouvelle initiative, AXA dépassera son objectif de réduire les émissions de CO2 de ses activités de 20 % d'ici 2025 ', a déclaré Ulrike Decoene, Directrice de la Communication, de la Marque et du Développement durable d'AXA.





Valeurs associées AXA Euronext Paris +1.15%